MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingefahren

Am 09.11.2021 wurde das Bilfinger SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35.73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.799 Bilfinger SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 61.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171.86 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71.86 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 2.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch