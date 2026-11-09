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|Bilfinger SE-Investmentbeispiel
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09.11.2026 10:02:21
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 09.11.2021 wurde das Bilfinger SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35.73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.799 Bilfinger SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 61.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171.86 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71.86 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 2.27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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