MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 32.32 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Bilfinger SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.938 Bilfinger SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 76.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’362.14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +136.21 Prozent.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 2.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch