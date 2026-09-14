Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Bilfinger SE-Einstieg?
|
14.09.2026 10:02:17
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 32.32 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Bilfinger SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.938 Bilfinger SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 76.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’362.14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +136.21 Prozent.
Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 2.82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Bilfinger SE (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
10.09.26