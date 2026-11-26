Vor 5 Jahren wurden AUTO1-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24.80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 403.226 AUTO1-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’822.58 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 25.11.2026 auf 14.44 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 41.77 Prozent vermindert.

AUTO1 war somit zuletzt am Markt 3.19 Mrd. Euro wert. Der AUTO1-Börsengang fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der AUTO1-Aktie lag damals bei 55.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch