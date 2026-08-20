MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 20.08.2025 wurde die AUTO1-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AUTO1-Papier bei 28.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AUTO1-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.460 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 69.55 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 19.08.2026 auf 20.10 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 30.45 Prozent gleich.

AUTO1 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.59 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUTO1-Anteils auf 55.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch