AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|AUTO1-Investment
|
20.08.2026 10:02:04
MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AUTO1-Einstiegs gewesen.
Am 20.08.2025 wurde die AUTO1-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AUTO1-Papier bei 28.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AUTO1-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.460 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 69.55 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 19.08.2026 auf 20.10 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 30.45 Prozent gleich.
AUTO1 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.59 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUTO1-Anteils auf 55.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu AUTO1
|
10:02
|MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu AUTO1
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|29.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.