MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die AUTO1-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36.20 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 276.243 AUTO1-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 5’795.58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.98 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 42.04 Prozent vermindert.

AUTO1 wurde am Markt mit 4.82 Mrd. Euro bewertet. Am 04.02.2021 fand der erste Handelstag der AUTO1-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie lag beim Börsengang bei 55.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch