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|Lukratives Aurubis-Investment?
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18.11.2026 10:02:06
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Aurubis-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Aurubis-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 107.40 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hat, hat nun 0.931 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124.49 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 17.11.2026 auf 133.70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.49 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Aurubis betrug jüngst 5.93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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