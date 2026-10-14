Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Aurubis-Investment?
|
14.10.2026 10:03:12
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Aurubis-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Aurubis-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49.23 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hat, hat nun 20.313 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’217.55 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 13.10.2026 auf 158.40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 221.76 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Aurubis betrug jüngst 7.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!