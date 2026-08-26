Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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26.08.2026 10:02:15
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Aurubis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.08.2025 wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 98.40 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Aurubis-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.016 Aurubis-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179.17 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 25.08.2026 auf 176.30 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 179.17 EUR, was einer positiven Performance von 79.17 Prozent entspricht.
Der Aurubis-Wert an der Börse wurde auf 7.70 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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