MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Aurubis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aurubis-Aktie bei 76.70 EUR. Bei einem Aurubis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.304 Aurubis-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (136.90 EUR), wäre die Investition nun 178.49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78.49 Prozent gesteigert.

Aurubis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch