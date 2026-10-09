MDAX-Papier AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUMOVIO von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der AUMOVIO-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 34.90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.653 AUMOVIO-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 981.38 EUR, da sich der Wert eines AUMOVIO-Papiers am 08.10.2026 auf 34.25 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 1.86 Prozent.

AUMOVIO wurde am Markt mit 3.76 Mrd. Euro bewertet. Am 18.09.2025 wagte die AUMOVIO-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des AUMOVIO-Papiers wurde der Erstkurs mit 35.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch