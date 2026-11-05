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|Aroundtown SA-Investmentbeispiel
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05.11.2026 10:02:01
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aroundtown SA-Aktien gewesen.
Die Aroundtown SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aroundtown SA-Aktie an diesem Tag 6.31 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 158.479 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 254.20 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 04.11.2026 auf 1.60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 74.58 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Aroundtown SA zuletzt 1.71 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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