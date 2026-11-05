MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Aroundtown SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aroundtown SA-Aktie an diesem Tag 6.31 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 158.479 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 254.20 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 04.11.2026 auf 1.60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 74.58 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Aroundtown SA zuletzt 1.71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch