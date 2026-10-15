MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Aroundtown SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aroundtown SA-Anteile 4.15 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 241.054 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 1.37 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 330.00 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 330.00 EUR entspricht einer negativen Performance von 67.00 Prozent.

Aroundtown SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch