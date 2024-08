MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX mittags

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.75 Prozent tiefer bei 24’564.29 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 248.879 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.982 Prozent auf 24’756.19 Punkte an der Kurstafel, nach 25’001.78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 24’516.10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’757.81 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2.51 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 25’125.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der MDAX einen Stand von 26’252.41 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 28’044.80 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8.47 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’641.56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24’516.10 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HELLA GmbH (+ 0.35 Prozent auf 86.80 EUR), Evonik (+ 0.21 Prozent auf 19.11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.06 Prozent auf 34.51 EUR), HUGO BOSS (-0.08 Prozent auf 38.58 EUR) und ENCAVIS (-0.12 Prozent auf 17.05 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-7.90 Prozent auf 19.29 EUR), HelloFresh (-5.25 Prozent auf 5.34 EUR), TUI (-4.45 Prozent auf 5.54 EUR), EVOTEC SE (-3.60 Prozent auf 8.18 EUR) und KRONES (-3.59 Prozent auf 118.00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’836’179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18.141 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die TRATON-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 17.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch