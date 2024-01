MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit Abgaben

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.01 Prozent schwächer bei 26’312.92 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 246.102 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.400 Prozent stärker bei 26’421.72 Punkten, nach 26’316.35 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’312.92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’454.98 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26’691.29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, stand der MDAX bei 25’230.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wurde der MDAX mit 27’560.89 Punkten gehandelt.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 1.24 Prozent auf 13.83 EUR), CTS Eventim (+ 0.99 Prozent auf 60.95 EUR), Fraport (+ 0.99 Prozent auf 55.22 EUR), Stabilus SE (+ 0.89 Prozent auf 62.35 EUR) und TeamViewer (+ 0.70 Prozent auf 13.68 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen United Internet (-2.27 Prozent auf 22.42 EUR), Delivery Hero (-1.30 Prozent auf 23.87 EUR), WACKER CHEMIE (-1.24 Prozent auf 107.10 EUR), LANXESS (-1.06 Prozent auf 26.26 EUR) und HELLA GmbH (-0.97 Prozent auf 81.60 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 335’671 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16.695 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.30 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch