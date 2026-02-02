MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Start

Am Montag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.15 Prozent auf 31’116.42 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 367.731 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.313 Prozent schwächer bei 31’066.81 Punkten, nach 31’164.44 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’121.40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30’973.93 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 30’979.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 29’751.62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der MDAX-Kurs bei 26’730.94 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0.441 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32’383.56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 30’597.95 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 4.07 Prozent auf 24.56 EUR), TUI (+ 1.57 Prozent auf 9.16 EUR), Nemetschek SE (+ 1.49 Prozent auf 75.05 EUR), Lufthansa (+ 1.38 Prozent auf 8.82 EUR) und Talanx (+ 1.22 Prozent auf 107.80 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil thyssenkrupp (-3.23 Prozent auf 10.93 EUR), Aurubis (-2.74 Prozent auf 156.00 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.58 Prozent auf 96.30 EUR), AIXTRON SE (-1.81 Prozent auf 19.02 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1.50 Prozent auf 27.58 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 309’566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36.736 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Evonik-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch