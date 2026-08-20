Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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20.08.2026 17:58:09
MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich im Minus
Letztendlich zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0.26 Prozent tiefer bei 31’739.88 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 352.870 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.057 Prozent auf 31’840.66 Punkte an der Kurstafel, nach 31’822.47 Punkten am Vortag.
Bei 31’916.04 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31’657.25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 2.35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der MDAX bei 31’680.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der MDAX noch bei 31’857.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der MDAX mit 30’877.87 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2.45 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 6.05 Prozent auf 248.90 EUR), Nemetschek SE (+ 4.16 Prozent auf 65.05 EUR), AUMOVIO (+ 2.54 Prozent auf 36.40 EUR), K+S (+ 2.44 Prozent auf 15.54 EUR) und AUTO1 (+ 2.19 Prozent auf 20.54 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Salzgitter (-5.32 Prozent auf 48.76 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.83 Prozent auf 93.00 EUR), RENK (-3.77 Prozent auf 47.96 EUR), LANXESS (-3.18 Prozent auf 13.99 EUR) und Lufthansa (-2.98 Prozent auf 7.62 EUR).
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’129’402 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39.820 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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