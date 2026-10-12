MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen

Am Montag geht es im MDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.33 Prozent auf 30’087.37 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333.177 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.223 Prozent auf 30’056.77 Punkte an der Kurstafel, nach 29’989.90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30’188.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30’008.60 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 31’663.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der MDAX 31’919.45 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 30’250.03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.88 Prozent nach unten. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5.35 Prozent auf 80.30 EUR), AUTO1 (+ 3.63 Prozent auf 17.15 EUR), Nemetschek SE (+ 3.34 Prozent auf 69.65 EUR), IONOS (+ 3.09 Prozent auf 34.00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.80 Prozent auf 77.20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-4.59 Prozent auf 1.41 EUR), K+S (-4.51 Prozent auf 13.97 EUR), Siltronic (-4.36 Prozent auf 75.75 EUR), LANXESS (-3.07 Prozent auf 12.30 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.74 Prozent auf 142.20 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’386’278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37.392 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch