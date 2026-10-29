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29.10.2026 15:58:14
MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Gewinnen
Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Am Donnerstag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.22 Prozent fester bei 30’798.10 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 343.244 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.042 Prozent auf 30’412.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’425.40 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30’321.89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’841.31 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 2.87 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der MDAX auf 30’883.19 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 32’243.82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29’940.39 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0.586 Prozent zurück. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 9.41 Prozent auf 47.88 EUR), AIXTRON SE (+ 8.17 Prozent auf 34.04 EUR), Siltronic (+ 4.29 Prozent auf 63.25 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3.85 Prozent auf 86.35 EUR) und AUTO1 (+ 3.69 Prozent auf 18.25 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Knorr-Bremse (-6.91 Prozent auf 89.65 EUR), HELLA GmbH (-0.85 Prozent auf 70.20 EUR), IONOS (-0.73 Prozent auf 35.38 EUR), PUMA SE (-0.72 Prozent auf 24.94 EUR) und Evonik (-0.56 Prozent auf 21.14 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’908’435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40.120 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf
Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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