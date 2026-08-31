MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 09:11 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0.46 Prozent auf 32’879.00 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 365.753 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.365 Prozent auf 32’909.22 Punkte an der Kurstafel, nach 33’029.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32’909.22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’864.68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 31’980.52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der MDAX bei 33’352.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, notierte der MDAX bei 30’286.90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.13 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 3.80 Prozent auf 15.04 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.50 Prozent auf 94.50 EUR), Evonik (+ 1.38 Prozent auf 19.05 EUR), AUMOVIO (+ 1.11 Prozent auf 36.50 EUR) und Schaeffler (+ 0.93 Prozent auf 7.60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-2.43 Prozent auf 1.93 EUR), Nordex (-1.87 Prozent auf 37.78 EUR), TAG Immobilien (-1.83 Prozent auf 12.88 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.79 Prozent auf 88.00 EUR) und LEG Immobilien (-1.43 Prozent auf 49.48 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 235’528 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41.031 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.27 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch