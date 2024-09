MDAX-Handel aktuell: MDAX legt letztendlich zu

Am Dienstag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 0.26 Prozent stärker bei 26’064.20 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 255.247 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.449 Prozent höher bei 26’112.84 Punkten in den Handel, nach 25’996.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26’024.09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’269.05 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25’196.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2024, betrug der MDAX-Kurs 25’703.64 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wurde der MDAX auf 26’536.25 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 2.88 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27’641.56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’476.10 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 6.35 Prozent auf 8.81 EUR), Hypoport SE (+ 6.18 Prozent auf 292.20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.48 Prozent auf 60.60 EUR), PUMA SE (+ 2.66 Prozent auf 36.27 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.44 Prozent auf 37.32 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Nordex (-4.34 Prozent auf 14.76 EUR), HELLA GmbH (-2.77 Prozent auf 87.60 EUR), RATIONAL (-1.56 Prozent auf 884.50 EUR), Nemetschek SE (-1.49 Prozent auf 89.20 EUR) und HENSOLDT (-1.41 Prozent auf 28.02 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’991’788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 19.496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 5.48 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 14.67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

