MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt sich zum Start des Mittwochshandels seitwärts

Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0.00 Prozent stärker bei 25’939.56 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 255.926 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.111 Prozent stärker bei 25’968.75 Punkten in den Handel, nach 25’939.89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25’982.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’934.57 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2.04 Prozent zurück. Der MDAX lag vor einem Monat, am 18.11.2024, bei 26’195.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2024, wies der MDAX einen Wert von 25’790.13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26’904.30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 3.35 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27’641.56 Punkten. Bei 23’476.10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 1.54 Prozent auf 11.23 EUR), United Internet (+ 1.49 Prozent auf 15.70 EUR), PUMA SE (+ 1.20 Prozent auf 45.54 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.91 Prozent auf 45.51 EUR) und HelloFresh (+ 0.77 Prozent auf 12.37 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7.18 Prozent auf 134.40 EUR), WACKER CHEMIE (-1.15 Prozent auf 68.52 EUR), KION GROUP (-0.96 Prozent auf 32.01 EUR), Delivery Hero (-0.96 Prozent auf 28.92 EUR) und Evonik (-0.83 Prozent auf 16.74 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 239’748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 21.433 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch