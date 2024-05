MDAX-Handel aktuell: MDAX am Freitagmittag in Rot

Am Freitag tendiert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.78 Prozent schwächer bei 26’596.20 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 239.457 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.007 Prozent auf 26’803.59 Punkte an der Kurstafel, nach 26’805.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’593.98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’803.59 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1.94 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26’264.39 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Stand von 25’824.65 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Wert von 26’537.41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0.902 Prozent. Bei 27’641.56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25’075.79 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell RTL (+ 1.53 Prozent auf 29.95 EUR), HUGO BOSS (+ 1.27 Prozent auf 48.61 EUR), JENOPTIK (+ 0.96 Prozent auf 27.44 EUR), HENSOLDT (+ 0.92 Prozent auf 37.14 EUR) und Aurubis (+ 0.77 Prozent auf 78.25 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil HelloFresh (-3.41 Prozent auf 5.38 EUR), SMA Solar (-3.21 Prozent auf 48.78 EUR), AIXTRON SE (-3.11 Prozent auf 20.89 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.96 Prozent auf 86.80 EUR) und Nemetschek SE (-2.52 Prozent auf 83.05 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 922’468 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 18.812 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index weist die RTL-Aktie mit 17.78 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch