MDAX aktuell: MDAX zum Start im Minus

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.49 Prozent tiefer bei 29’903.41 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 334.621 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.060 Prozent schwächer bei 30’031.98 Punkten in den Handel, nach 30’050.15 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29’849.58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30’076.92 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0.510 Prozent nach. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’135.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der MDAX noch bei 32’100.75 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, stand der MDAX noch bei 29’786.81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 3.47 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 3.55 Prozent auf 25.10 EUR), PUMA SE (+ 2.97 Prozent auf 24.25 EUR), freenet (+ 2.51 Prozent auf 22.86 EUR), Fraport (+ 2.48 Prozent auf 59.90 EUR) und LEG Immobilien (+ 2.20 Prozent auf 46.36 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10.17 Prozent auf 55.20 EUR), AIXTRON SE (-9.78 Prozent auf 32.02 EUR), Siltronic (-8.85 Prozent auf 64.85 EUR), Elmos Semiconductor (-6.58 Prozent auf 125.00 EUR) und JENOPTIK (-3.75 Prozent auf 37.46 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 251’655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 36.627 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch