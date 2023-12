MDAX aktuell: MDAX zum Start fester

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.40 Prozent auf 26’597.33 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 243.619 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.179 Prozent höher bei 26’538.96 Punkten in den Handel, nach 26’491.45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 26’538.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’607.48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.395 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.11.2023, wies der MDAX einen Stand von 24’908.68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.09.2023, wies der MDAX 27’437.26 Punkte auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 06.12.2022, bei 25’627.99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 4.40 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29’815.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’626.97 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Ströer SE (+ 3.62 Prozent auf 55.75 EUR), Delivery Hero (+ 3.21 Prozent auf 31.35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.52 Prozent auf 128.35 EUR), HelloFresh (+ 1.95 Prozent auf 15.45 EUR) und Aurubis (+ 1.46 Prozent auf 76.44 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-1.18 Prozent auf 63.54 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.16 Prozent auf 37.43 EUR), CTS Eventim (-0.87 Prozent auf 62.80 EUR), Evonik (-0.63 Prozent auf 17.32 EUR) und HENSOLDT (-0.33 Prozent auf 24.04 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 580’389 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17.301 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch