MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende im Minus

Schlussendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0.45 Prozent leichter bei 25’589.06 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 252.574 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.334 Prozent auf 25’619.22 Punkte an der Kurstafel, nach 25’705.13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25’655.62 Punkte, das Tagestief hingegen 25’527.18 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bewegte sich der MDAX bei 26’320.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26’853.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 27’137.30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 4.65 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27’641.56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23’476.10 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HUGO BOSS (+ 2.10 Prozent auf 44.78 EUR), United Internet (+ 1.75 Prozent auf 15.67 EUR), TAG Immobilien (+ 0.91 Prozent auf 14.36 EUR), Knorr-Bremse (+ 0.86 Prozent auf 70.35 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 0.80 Prozent auf 25.16 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-4.27 Prozent auf 11.76 EUR), EVOTEC SE (-3.98 Prozent auf 8.20 EUR), Hypoport SE (-3.34 Prozent auf 168.10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.09 Prozent auf 131.70 EUR) und RATIONAL (-2.60 Prozent auf 824.00 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’291’226 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 21.097 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.12 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

