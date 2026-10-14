TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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14.10.2026 17:58:12
MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone
Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.
Schlussendlich gewann der MDAX im XETRA-Handel 0.22 Prozent auf 30’087.64 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 335.459 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.372 Prozent fester bei 30’132.02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’020.49 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30’445.87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’058.57 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0.103 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’057.16 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 32’100.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’074.66 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2.88 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 2.89 Prozent auf 12.47 EUR), AIXTRON SE (+ 2.78 Prozent auf 35.49 EUR), RENK (+ 2.69 Prozent auf 34.80 EUR), Sartorius vz (+ 2.67 Prozent auf 258.00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.34 Prozent auf 78.70 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Nordex (-3.26 Prozent auf 35.02 EUR), Siltronic (-3.07 Prozent auf 71.15 EUR), Porsche Automobil (-2.70 Prozent auf 24.49 EUR), Lufthansa (-2.08 Prozent auf 7.05 EUR) und TUI (-1.47 Prozent auf 6.58 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6’381’243 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36.713 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.21 erwartet. Mit 9.15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Aroundtown SA-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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