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MDAX-Kursverlauf 10.09.2026 09:28:16

MDAX aktuell: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

MDAX aktuell: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

MDAX-Handel am Donnerstagmorgen.

Porsche Automobil
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Am Donnerstag tendiert der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.18 Prozent leichter bei 32’021.94 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 359.810 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.026 Prozent stärker bei 32’086.75 Punkten in den Handel, nach 32’078.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32’089.69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31’989.23 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0.983 Prozent zurück. Der MDAX lag vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 32’251.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’292.79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’148.88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AUMOVIO (+ 2.55 Prozent auf 38.15 EUR), AUTO1 (+ 2.30 Prozent auf 20.42 EUR), Porsche vz (+ 1.81 Prozent auf 45.68 EUR), flatexDEGIRO (+ 1.52 Prozent auf 34.78 EUR) und freenet (+ 1.39 Prozent auf 24.82 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-2.07 Prozent auf 59.15 EUR), RENK (-1.89 Prozent auf 42.00 EUR), Bilfinger SE (-1.80 Prozent auf 79.05 EUR), Salzgitter (-1.58 Prozent auf 59.15 EUR) und AIXTRON SE (-1.56 Prozent auf 37.28 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 163’729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40.881 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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