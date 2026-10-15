AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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15.10.2026 12:26:37
MDAX aktuell: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein
Der MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag im Minus.
Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr 0.68 Prozent auf 29’846.23 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 334.621 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.060 Prozent auf 30’031.98 Punkte an der Kurstafel, nach 30’050.15 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30’076.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’836.78 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.700 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der MDAX mit 31’135.75 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’100.75 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29’786.81 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3.66 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit flatexDEGIRO (+ 5.94 Prozent auf 25.68 EUR), PUMA SE (+ 2.68 Prozent auf 24.18 EUR), Fraport (+ 2.14 Prozent auf 59.70 EUR), TAG Immobilien (+ 1.65 Prozent auf 10.50 EUR) und RENK (+ 1.60 Prozent auf 35.35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-9.07 Prozent auf 32.27 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.54 Prozent auf 56.20 EUR), Siltronic (-8.15 Prozent auf 65.35 EUR), JENOPTIK (-6.83 Prozent auf 36.26 EUR) und Elmos Semiconductor (-4.93 Prozent auf 127.20 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’042’839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36.627 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.13 erwartet. Mit 9.39 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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