MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstag gibt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.04 Prozent auf 31’905.02 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 349.317 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.372 Prozent stärker bei 32’038.14 Punkten, nach 31’919.25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31’863.39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32’049.26 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2.45 Prozent. Vor einem Monat, am 25.05.2026, wurde der MDAX mit 32’807.90 Punkten gehandelt. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 28’821.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29’925.98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.99 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.76 Prozent auf 98.30 EUR), Siltronic (+ 3.38 Prozent auf 90.15 EUR), Lufthansa (+ 1.65 Prozent auf 9.76 EUR), JENOPTIK (+ 1.56 Prozent auf 46.80 EUR) und freenet (+ 1.50 Prozent auf 24.36 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4.38 Prozent auf 80.80 EUR), Aroundtown SA (-3.28 Prozent auf 2.30 EUR), HENSOLDT (-2.52 Prozent auf 67.22 EUR), Schaeffler (-2.12 Prozent auf 8.30 EUR) und Nemetschek SE (-1.95 Prozent auf 52.70 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 708’167 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.494 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch