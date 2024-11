MDAX aktuell: MDAX bewegt sich zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0.19 Prozent aufwärts auf 26’461.68 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 258.710 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.079 Prozent auf 26’432.06 Punkte an der Kurstafel, nach 26’411.07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’426.25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’481.36 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 18.10.2024, wies der MDAX einen Stand von 27’336.34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der MDAX 24’812.18 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 26’283.89 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 1.40 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’641.56 Punkten. Bei 23’476.10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3.32 Prozent auf 35.50 EUR), HelloFresh (+ 3.31 Prozent auf 10.93 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.58 Prozent auf 42.43 EUR), K+S (+ 1.40 Prozent auf 11.58 EUR) und LANXESS (+ 1.35 Prozent auf 24.10 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Aroundtown SA (-1.34 Prozent auf 2.73 EUR), Bechtle (-1.15 Prozent auf 32.62 EUR), Hypoport SE (-1.11 Prozent auf 213.00 EUR), LEG Immobilien (-1.08 Prozent auf 84.22 EUR) und TeamViewer (-0.67 Prozent auf 11.93 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 175’184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 20.413 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die RTL-Aktie mit 20.03 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch