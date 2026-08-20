WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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20.08.2026 12:26:13
MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus
Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.06 Prozent höher bei 31’841.40 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 352.870 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.057 Prozent fester bei 31’840.66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31’822.47 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31’916.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31’782.50 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2.04 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’680.71 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 31’857.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’877.87 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 5.50 Prozent auf 247.60 EUR), Nemetschek SE (+ 3.36 Prozent auf 64.55 EUR), K+S (+ 2.50 Prozent auf 15.55 EUR), AUMOVIO (+ 2.11 Prozent auf 36.25 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1.65 Prozent auf 74.05 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Salzgitter (-4.47 Prozent auf 49.20 EUR), WACKER CHEMIE (-2.93 Prozent auf 89.50 EUR), PUMA SE (-2.39 Prozent auf 24.92 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.07 Prozent auf 94.70 EUR) und LANXESS (-2.01 Prozent auf 14.16 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 755’808 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39.820 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.27 erwartet. Mit 8.39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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