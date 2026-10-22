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MDAX-Kursverlauf 22.10.2026 15:58:18

MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer

MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer

Der MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste.

SUSS MicroTec
45.56 CHF -5.66%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.89 Prozent tiefer bei 30’377.22 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 340.168 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.712 Prozent leichter bei 30’432.68 Punkten in den Handel, nach 30’650.79 Punkten am Vortag.

Bei 30’432.68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’131.88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.532 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der MDAX noch bei 31’529.91 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 31’982.03 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 30’007.74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 1.94 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7.81 Prozent auf 281.50 EUR), HELLA GmbH (+ 1.00 Prozent auf 70.70 EUR), United Internet (+ 0.74 Prozent auf 24.46 EUR), freenet (+ 0.61 Prozent auf 23.06 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0.59 Prozent auf 85.20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-6.55 Prozent auf 29.96 EUR), Siltronic (-5.21 Prozent auf 61.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.87 Prozent auf 52.75 EUR), Aurubis (-4.77 Prozent auf 133.80 EUR) und WACKER CHEMIE (-4.62 Prozent auf 82.60 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’533’541 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 37.939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.26 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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AIXTRON SE 27.01 3.80% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1.29 -1.45% Aroundtown SA
Aurubis 117.40 -0.68% Aurubis
freenet AG 20.70 -0.29% freenet AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 62.50 -0.48% HELLA GmbH & Co. KGaA
Porsche Automobil Holding SE 22.22 -1.51% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 37.65 -2.39% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 254.60 3.29% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 50.95 -3.60% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 44.46 -9.08% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12.29 0.61% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76.78 0.75% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 21.64 -0.92% United Internet AG
WACKER CHEMIE AG 74.05 -4.57% WACKER CHEMIE AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 22.10.2026

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