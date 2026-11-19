MCS Steel hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.67 THB. Im Vorjahresviertel hatte MCS Steel 0.490 THB je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat MCS Steel 2.05 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.31 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch