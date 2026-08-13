MCS Steel legte Quartalsergebnis vor

MCS Steel stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.500 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9.50 Prozent auf 1.20 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte MCS Steel 1.33 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch