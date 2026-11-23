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23.11.2026 06:37:00
Mcrae Industries B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mcrae Industries B hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.670 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2.85 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3.35 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 115.76 Millionen USD, während im Vorjahr 114.86 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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