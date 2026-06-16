|
16.06.2026 05:01:33
McRae Industries Inc. Announces Retreat In Q3 Profit
(RTTNews) - McRae Industries Inc. (MCRAA.PK) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $0.86 million, or $0.38 per share. This compares with $3.16 million, or $1.40 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 11.2% to $27.42 million from $30.87 million last year.
McRae Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.86 Mln. vs. $3.16 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $1.40 last year. -Revenue: $27.42 Mln vs. $30.87 Mln last year.
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEinigung im Iran-Krieg: SMI beendet Handel stabil -- DAX letztlich deutlich fester -- Wall Street schliesst höher -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart moderat im Plus. Der deutsche Leitindex präsentierte sich derweil sehr freundlich. An der Wall Street ging es aufwärts. Die asiatischen Börsen legten zum Wochenstart zu.