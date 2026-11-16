MCNEX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MCNEX hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 583.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 311.62 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MCNEX 303.54 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch