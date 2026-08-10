MCNEX legte Quartalsergebnis vor

MCNEX hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 45.57 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 798.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MCNEX mit einem Umsatz von insgesamt 294.67 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326.42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9.73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch