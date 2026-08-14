McNally Bharat Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

McNally Bharat Engineering hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.58 INR. Im Vorjahresquartal waren -69.080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 150.5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 149.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch