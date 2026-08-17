McLeod Russel India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

McLeod Russel India hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.28 INR gegenüber -4.150 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.61 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch