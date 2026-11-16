McLeod Russel India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

McLeod Russel India lud am 14.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 3.25 INR. Im letzten Jahr hatte McLeod Russel India einen Gewinn von 2.79 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 4.44 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 22.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch