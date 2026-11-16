McKinley Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

McKinley Acquisition A hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Mit einem EPS von 0.02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als McKinley Acquisition A mit 0.020 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Redaktion finanzen.ch