McKesson präsentierte Quartalsergebnisse

McKesson hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 5.15 USD gegenüber 6.25 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 105.38 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch