McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 15:13:57
McKesson Extends CVS Health Pact To 2032, Reaffirms FY27 Adj. EPS Guidance
(RTTNews) - Pharmaceutical distributor McKesson Corp. (MCK), announced on Thursday that it has signed an agreement in principle to extend its partnership with CVS Health Corp. (CVS) to supply medicines to mail order, specialty and retail pharmacies, as well as distribution centers, through June 2032.
McKesson reaffirmed its fiscal 2027 adjusted earnings per share guidance of $44.20 to $45.00 and its long-term adjusted earnings per share growth rate of 13% to 16%. Further updates will be provided during its second-quarter earnings call on November 4, 2026.
In pre-market activity on the NYSE, shares of McKesson were up 1.01 percent, changing hands at $863.01, after closing Wednesday's regular session 1.27 percent lower.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu McKesson Corp.
Analysen zu McKesson Corp.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil - 25.000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen höher erwartet -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. Die Wall Street dürfte fester starten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.