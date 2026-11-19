MCI Management liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MCI Management die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.88 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MCI Management in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56.80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.5 Millionen PLN im Vergleich zu 6.7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch