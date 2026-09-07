MCI Management gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MCI Management liess sich am 04.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MCI Management die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.62 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.370 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MCI Management im vergangenen Quartal 4.7 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MCI Management 6.9 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch