MCH Group gründet mit Informa Markets Joint Venture für Schmuckmesse - Aktie höher

Die Messe findet ab April 2027 jährlich in Basel statt und vereint über 400 Ausstellende aus aller Welt.

Ziel ist es, eine zentrale B2B-Plattform für die Branche in Europa zu schaffen, wie der Messebetreiber MCH am Donnerstag mitteilte. So soll die Messe Käuferinnen und Käufer direkt mit spezialisierten Lieferanten verbinden.

Die Aktie der MCH Group gewinnt an der SIX zeitweise 1,23 Prozent auf 4,95 CHF.

Basel (awp)