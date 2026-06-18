MCH Aktie 3954285 / CH0039542854
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18.06.2026 10:57:00
MCH Group gründet mit Informa Markets Joint Venture für Schmuckmesse - Aktie höher
Die Basler MCH Group und Informa Markets lancieren gemeinsam die "Basilia Jewellery & Watch Fair", eine neue internationale Plattform für die Schmuck-, Edelstein- und Uhrenindustrie.
Ziel ist es, eine zentrale B2B-Plattform für die Branche in Europa zu schaffen, wie der Messebetreiber MCH am Donnerstag mitteilte. So soll die Messe Käuferinnen und Käufer direkt mit spezialisierten Lieferanten verbinden.
Die Aktie der MCH Group gewinnt an der SIX zeitweise 1,23 Prozent auf 4,95 CHF.
Basel (awp)
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