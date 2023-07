MCH: Bridget Finn wird neue Direktorin der Art Basel Miami Beach

Basel (awp/sda) - Die US-amerikanische Kunst- und Kunstraumspezialistin Bridget Finn wird neue Direktorin der Art Basel-Ausgabe in Miami Beach. Sie wird ab 2024 die Nachfolge von Vincenzo de Bellis übernehmen, der die neue Position des Leiters aller vier Kunstmessen des Labels Art Basel übernommen hat.

Damit hat die Art Basel ihren Direktorinnen- und Direktorenstamm komplettiert, wie die Kunstmesse am Mittwoch mitteilte. Neben der neuen Miami Beach-Chefin sind das Maike Cruse, Direktorin der Muttermesse in Basel, Clément Delépine, Direktor von Paris+ par Art Basel und Angelle Siyang-Le, Direktorin der Art Basel Hong Kong.

Die in Detroit geborene Bridget Finn war unter anderem Mitbegründerin der Ausstellungsplattform Art Mile Detroit, die zahlreiche lokale Galerien, gemeinnützige Einrichtungen, Museen und von Kunstschaffenden betriebene Räume vernetzt und unterstützt. Zuvor hatte sie in mehreren Galerien unter anderem in Detroit und New York gearbeitet.