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MCH Aktie 3954285 / CH0039542854

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Mehr verdient 17.09.2026 13:03:00

MCH-Aktie zieht an: Messekonzern steigert Gewinn im ersten Halbjahr deutlich

MCH-Aktie zieht an: Messekonzern steigert Gewinn im ersten Halbjahr deutlich

Die MCH Group hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert.

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Die Basler MCH Group hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz trotz eines schwierigen Nahostgeschäfts gesteigert. Unter dem Strich wurde der Gewinn mehr als verdreifacht.

MCH Group steigert Umsatz und Gewinn

Der Umsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 12 Prozent auf 248,8 Millionen Franken, wie das Messeunternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn EBITDA stieg auf 34,3 von 18,9 Millionen, der Reingewinn auf 18,6 von 5,3 Millionen. Damit gelang der Gruppe zum vierten Mal in Folge ein positives Halbjahresergebnis, nachdem sie zuvor während mehrerer Jahre Verluste geschrieben hatte.

Der Anstieg des Ertrags gegenüber der Vorjahresperiode sei hauptsächlich auf die erste Ausgabe der Kunstmesse "Art Basel Qatar" im Februar sowie auf die Baumessen Conexpo in Las Vegas und Swissbau in Basel zurückzuführen, heisst es im Communiqué. Die "Art Basel Qatar" sei ein bedeutender Expansionsschritt in eine strategisch wichtige Wachstumsregion des globalen Kunstmarkts gewesen, liess sich MCH-Chef Andrea Zappia zitieren. Demgegenüber seien tiefere Erträge bei Expomobilia, negative Währungseffekte sowie die Auswirkungen des Nahostkonflikts gestanden.

Veranstaltungen im Nahen Osten abgesagt

Ab Anfang März hätten die Kunden sämtliche Live-Veranstaltungen in der Region abgesagt. Seither habe sich die Lage schrittweise entspannt. Im vierten Quartal sollen die Aktivitäten laut den Erwartungen von MCH wieder auf Normalkurs zurückkehren - wenn auch mit einem stärkeren Fokus auf lokale Zielgruppen.

Die starke Verbesserung der Gewinnzahlen erklärt das Unternehmen mit einer verbesserten operativen Effizienz im gesamten Geschäft. Damit sei eine solide Grundlage für nachhaltige Profitabilität gelegt worden.

MCH Group nennt weiterhin keine Jahresziele

Ziele für das Gesamtjahr nennt das Unternehmen weiterhin nicht. Es wird lediglich festgehalten, dass die Entwicklungen im ersten Halbjahr bestätigten, "dass unsere Strategie nachhaltig und auf Kurs ist".

Die MCH-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 4,18 Prozent auf 6,43 CHF.

Basel (awp)

Weitere Links:

Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Logistikpartnerschaft mit MCH Group

Bildquelle: Beat Bieler / Shutterstock.com
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