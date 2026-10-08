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Gute Nachfrage 08.10.2026 15:30:00

MCH-Aktie tiefer: 70 Prozent der Ausstellerplätze für Basilia 2027 bereits vergeben

MCH-Aktie tiefer: 70 Prozent der Ausstellerplätze für Basilia 2027 bereits vergeben

Die Messebetreiberin MCH und Informa Markets verzeichnen drei Monate nach dem Start der "Basilia Jewellery & Watch Fair" laut eigenen Angaben eine gute Nachfrage.

MCH
6.81 CHF -0.07%
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Bereits 70 Prozent der angestrebten Ausstellerzahl für die Premiere vom 8. bis 11. April 2027 in Basel seien erreicht, teilte MCH am Donnerstag mit.

Rund 75 Prozent der angemeldeten Aussteller stammen aus den Bereichen Schmuck und Edelsteine, der Rest aus der Uhrenbranche, wie es weiter hiess. Die Messe richtet sich an Unternehmen aus Asien und Europa und soll als Branchentreffpunkt für Schmuck, Uhren und Edelsteine dienen.

Von den bisher gebuchten Flächen entfallen laut der Mitteilung etwa 65 Prozent auf asiatische und 35 Prozent auf europäische Aussteller. Insgesamt werden mehr als 400 Aussteller zur Erstausgabe erwartet.

Die MCH-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,44 Prozent auf 6,86 CHF.

awp-robot/mk

Basel (awp)

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Short 14’522.42 13.54 S2BHCU
Short 15’058.53 8.91 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’732.05 08.10.2026 15:16:40
Long 13’073.60 19.45 SU3B7U
Long 12’763.16 13.60 SYTBRU
Long 12’216.42 8.91 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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