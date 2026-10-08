MCH-Aktie tiefer: 70 Prozent der Ausstellerplätze für Basilia 2027 bereits vergeben

Bereits 70 Prozent der angestrebten Ausstellerzahl für die Premiere vom 8. bis 11. April 2027 in Basel seien erreicht, teilte MCH am Donnerstag mit.

Rund 75 Prozent der angemeldeten Aussteller stammen aus den Bereichen Schmuck und Edelsteine, der Rest aus der Uhrenbranche, wie es weiter hiess. Die Messe richtet sich an Unternehmen aus Asien und Europa und soll als Branchentreffpunkt für Schmuck, Uhren und Edelsteine dienen.

Von den bisher gebuchten Flächen entfallen laut der Mitteilung etwa 65 Prozent auf asiatische und 35 Prozent auf europäische Aussteller. Insgesamt werden mehr als 400 Aussteller zur Erstausgabe erwartet.

Die MCH-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,44 Prozent auf 6,86 CHF.

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Basel (awp)