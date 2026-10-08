MCH Aktie 3954285 / CH0039542854
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08.10.2026 15:30:00
MCH-Aktie tiefer: 70 Prozent der Ausstellerplätze für Basilia 2027 bereits vergeben
Die Messebetreiberin MCH und Informa Markets verzeichnen drei Monate nach dem Start der "Basilia Jewellery & Watch Fair" laut eigenen Angaben eine gute Nachfrage.
Rund 75 Prozent der angemeldeten Aussteller stammen aus den Bereichen Schmuck und Edelsteine, der Rest aus der Uhrenbranche, wie es weiter hiess. Die Messe richtet sich an Unternehmen aus Asien und Europa und soll als Branchentreffpunkt für Schmuck, Uhren und Edelsteine dienen.
Von den bisher gebuchten Flächen entfallen laut der Mitteilung etwa 65 Prozent auf asiatische und 35 Prozent auf europäische Aussteller. Insgesamt werden mehr als 400 Aussteller zur Erstausgabe erwartet.Die MCH-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,44 Prozent auf 6,86 CHF.
awp-robot/mk
Basel (awp)
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